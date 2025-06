Andora, sabato 28 giugno inaugurazione della ciclopedonale con una pedalata aperta a tutti

Andora. Sabato 28 giugno sarà inaugurato il tratto di Andora della ciclopedonale della Riviera. Lo ha annunciato il sindaco Mauro Demichelis, invitando i cittadini a partecipare in bicicletta a questo primo passaggio sulla pista ciclabile andorese, che dall’uscita della nuova stazione arriva fino al confine con Cervo.

L’appuntamento è fissato per le ore 11:00 in via Europa Unita 1, nel nuovo piazzale d’ingresso a valle della nuova stazione. Da qui, cittadini e Autorità percorreranno i circa 2,5 km di ciclopedonale, con fermate in punti significativi del percorso, dove saranno presentati arredi, servizi e allestimenti.

