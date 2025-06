Il Comune di Sarzana ha approvato la concessione in comodato gratuito all’INPS di alcuni locali dell’immobile dell’ex Tribunale, in Piazza Ricchetti. La decisione, formalizzata con la determinazione dirigenziale del 19 giugno, consente quindi la riapertura dello sportello decentrato dell’INPS, servizio essenziale per i cittadini di Sarzana e dell’intera Val di Magra.

La concessione, della durata iniziale di tre anni rinnovabili, segue la scadenza dell’accordo stipulato nel 2018 e riflette la volontà dell’amministrazione di garantire la continuità di un presidio di rilevanza sociale. L’accordo è frutto di interlocuzioni tra Comune e Direzione Regionale INPS iniziate fra gennaio e febbraio e culminate con un sopralluogo e la presentazione della bozza di contratto da parte dell’ente previdenziale. L’amministrazione ha anche stanziato 200 euro per la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate, cifra suddivisa tra due capitoli di bilancio. L’atto di questi giorni fa seguito all’approvazione delle linee di indirizzo deliberate dalla giunta a fine febbraio.

L’articolo Approvato il contratto, l’ufficio INPS di Sarzana può riaprire proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com