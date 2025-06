“Basta guerre”, la sfida a levarsi la maglia della squadra: “Dimostriamo che siamo persone serie”

Genova.”Oggi è un giorno nuovo. Sono finiti gli sfottò. E’ finito il momento di rompersi i coglioni con questi colori. In tutta Italia facciamo partire una nuova challenge: leviamoci tutti queste magliette e dimostriamo che siamo persone serie ora“. Questa è la sfida che viene lanciata dai tetti di Genova e che è rivolta a tutti i tifosi – e non solo – del Paese: togliersi la maglia del tifo per indossarne una bianca con una scritta semplice e inequivocabile: “Basta guerre“.

La challange arriva da un terrazzo di Marassi, pubblicata ieri sera e da subito diventata virale sui social network. A divulgarla Luca De Miceli, che ne ha postato il video su un noto gruppo Facebook della città, amplificando il “lancio” fatto dal cugino Pietro qualche ora prima.

