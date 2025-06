Albert Gudmundsson non è più un giocatore del Genoa. La Fiorentina ha annunciato di aver esercitato l’opzione per il trasferimento a titolo definitivo, concludendo così l’operazione impostata nei mesi scorsi per l’ingaggio dell’attaccante islandese.

Il club viola ha formalizzato l’operazione con una comunicazione diretta: l’acquisto del giocatore è ora a tutti gli effetti definitivo. Il passaggio era stato programmato da tempo, ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale.

