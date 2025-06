Carabinieri forestali scoprono abuso edilizio. Denunciato responsabile e sequestrata area di cantiere

I carabinieri forestali di Varese Ligure, a seguito di sopralluogo svolto congiuntamente con l’ufficio tecnico del comune, hanno accertato l’esecuzione di lavori per la realizzazione di un manufatto in cemento armato all’interno di terreno privato in assenza dei previsti permessi a costruire. L’esecutore dei lavori è stato quindi denunciato e, sentito il magistrato di turno, i militari hanno proceduto al sequestro dell’opera abusiva costituita da un manufatto in cemento armato dalle dimensioni di circa 40 mq.

Il responsabile sarà anche sanzionato per avere effettuato dei movimenti di terra su area con vincolo idrogeologico senza autorizzazione.

L’abusivismo edilizio comporta gravi conseguenze sia dal punto di vista urbanistico che ambientale attraverso la realizzazione di opere edilizie in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. Le conseguenze sono molteplici e vanno dall’alterazione del paesaggio urbano alla compromissione dell’ambiente circostante. Le opere abusive infatti possono compromettere la sicurezza e la salubrità del territorio, causando danni irreparabili all’ecosistema e fenomeni di dissesto idrogeologico. Inoltre, l’abusivismo edilizio favorisce la speculazione edilizia e l’illegalità, alimentando un circolo vizioso che danneggia l’intera comunità. Le sanzioni previste sono molto severe e vanno dalla demolizione dell’opera abusiva alla confisca dell’immobile.

