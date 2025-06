Cinquecento verbali per l’abbandono di rifiuti e lotta alle mini discariche in periferia: sei mesi di attività della Polizia locale

La videosorveglianza presente in città, i pattugliamenti in borghese, un occhio di riguardo per i mezzi abbandonati e alle minidiscariche presenti in periferia. Situazioni che alla Spezia hanno portato ad un intervento massiccio della Polizia locale che nei primi sei mesi dell’anno ha elevato 500 verbali ad altrettante persone che hanno abbandonato i propri rifiuti domestici violando tutte le regole. In una nota la Polizia locale della Spezia ha fornito qualche dettaglio sui vari fatti documentati. La chiave di volta è stata la presenza delle telecamere che hanno contribuito a 400 dei 500 verbali emessi.

Le altre 100 sanzioni sono state comminate in seguito ad appostamenti mirati in abiti civili, che hanno permesso agli agenti ed agli ausiliari ambientali di cogliere i responsabili sul fatto. Il sindaco Peracchini, in una nota diffusa dalla Locale, ha sottolineato l’importanza della presenza delle telecamere in città. “I dati relativi ai primi sei mesi dell’anno sono molto significativi: ogni sacchetto o rifiuto abbandonato che viene recuperato e smaltito correttamente rappresenta un gesto concreto di rispetto per l’ambiente. Tutto ciò è possibile grazie al costante impegno degli agenti della Polizia Locale, che presidiano quotidianamente il territorio e che desidero ringraziare per la dedizione. Purtroppo, episodi di abbandono dei rifiuti si verificano ancora, ma la maggior parte dei cittadini dimostra comportamenti responsabili”.

Parallelamente, da gennaio a oggi, la Sezione ha trattato circa 200 veicoli in stato di abbandono, notificando ai proprietari le relative intimazioni alla demolizione. In circa la metà dei casi, i mezzi sono stati rimossi spontaneamente dai proprietari attraverso demolizione o ripristino, contribuendo al recupero dell’area e alla riduzione del degrado. Nei casi di inadempienza, gli agenti hanno provveduto alla rimozione e demolizione di 28 autovetture, con sanzioni da 1.666 euro, e alla denuncia alla Procura della Repubblica per 20 motoveicoli, ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. 152/2006. Cinque veicoli di proprietà di persone decedute senza eredi (o con rinuncia all’eredità) sono stati invece affidati al Demanio dello Stato. Il fenomeno dei veicoli abbandonati, oltre a generare degrado visivo, comporta rischi ambientali legati alla possibile dispersione di oli, carburanti ed altri materiali inquinanti. La rimozione di questi mezzi rappresenta pertanto un intervento concreto per la tutela del suolo, delle falde e della salubrità urbana.

In centro storico è stata avviata un’azione sistematica di pulizia delle rastrelliere e rimozione di relitti di biciclette legate ad arredi urbani, marciapiedi e pali della segnaletica. In totale, sono stati effettuati 160 interventi di rimozione di velocipedi, che hanno restituito maggiore ordine e fruibilità agli spazi pubblici.

Attualmente sono in corso diversi filoni di indagini inerenti ad alcune mini discariche che interessano due zone periferiche della città, e ciò al fine di identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria i responsabili di tali abbandoni incontrollati.

Nei primi sei mesi del 2025, la Sezione Decoro ha intensificato anche l’attività di controllo su mezzi pesanti impiegati per l’abbandono illecito di rifiuti: sono stati intercettati molti furgoni o autocarri sospetti, spesso utilizzati da operatori abusivi o da imprese senza autorizzazioni adeguate. Ad esempio a gennaio, due autocarri – uno carico di 2,5 t di rifiuti edili ed uno con 2 t di materiali RAEE e ingombranti – sono stati sequestrati e i conducenti denunciati per trasporto illecito, mancata iscrizione all’Albo dei gestori ambientali e violazioni del Codice della Strada. Nel corso di interventi con fototrappole tra febbraio e marzo, è stato identificato un furgone intestato a un’impresa edile che abbandonava un frigorifero esausto: multata per 6.500 € e costretta a smaltire correttamente il rifiuto. Complessivamente, dall’inizio dell’anno sono stati posti sotto sequestro almeno 10 mezzi di questo tipo, togliendoli definitivamente dalla circolazione, con sanzioni amministrative fino a 6.500 € e denunce all’Autorità Giudiziaria, a dimostrazione della strategia efficace che unisce controllo documentale, videosorveglianza e accertamenti sul campo.

