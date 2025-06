Collisione tra due auto subito dopo il passaggio di un animale sulla strada

Tamponamento sulla Variante Aurelia questa mattina intorno alle 6,30. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto una donna che viaggiava su una smart avrebbe dovuto frenare d’improvviso poichè proprio in quel momento un animale le avrebbe attraversato la strada. Una Nissan che procedeva nella stessa direzione, verso La Spezia-Terrazze, l’avrebbe colpita in pieno. La donna sulla smart è stata portata in codice rosso al Sant’Andrea e trattata in shock room. Sul posto la Pubblica assistenza della Spezia, Delta 1 del 118 e la Polizia stradale per gli accertamenti.

