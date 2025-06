Concluso “Frutti e semi della madre Terra”, esaminate trenta varietà vegetali della Val di Vara

Venerdì scorso nella sala riunioni di Brugnato 5Terre Outlet Village si è tenuto l’evento conclusivo del progetto “Frutti e semi della madre Terra”, inserito nel Programma di sviluppo rurale 2014-2022 con la sottomisura 10.02 “Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura”.

Il progetto, che ha come capofila Acal Cisl Liguria, ha visto la partecipazione del Crea – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, ente di ricerca con le sedi operative di Vercelli, Bergamo e Bologna, dell’Associazione Castanicoltori del Levante ligure e del Consorzio di promozione turistica e culturale “Il Cigno” oltre che di otto aziende agricole della Val di Vara.

“L’idea progettuale nasce dalla esigenza di fissare in modo puntuale il quadro di insieme esistente in un comprensorio campione individuato nella specifico con la Val di Vara – osservano dal Consorzio Il Cigno in una nota -. Territorio fortemente frazionato, con vicende storiche diverse in cui lo spirito di campanile ha rappresentato da un lato un arricchimento e la stessa ragion di vita delle piccole comunità, dall’altro un oggettivo impedimento a realizzare una sintesi progettuale, la Val di Vara è prima di tutto un laboratorio di studio a cielo aperto con una grande ricchezza di biodiversità”.

