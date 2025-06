Giornata con cielo coperto e temperature stabili

Velature dovute a nubi basse di origine marittima offuscheranno il cielo soprattutto in mattinata, portando cumuli generalmente innocui sui rilievi nelle ore centrali della giornata. Queste le previsioni di Arpal per questo martedì caratterizzato da temperature sostanzialmente stabili, venti tra deboli e moderati e mare poco mosso. Domani, mercoledì, prevista in vece una bella giornata di sole con massime in aumento.

