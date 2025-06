Guasto a Forte dei Marmi, regionali per la Toscana in ritardo

La linea ferroviaria La Spezia-Pisa è rimasta interrotta per circa 45 minuti a partire dalle 7 di questa mattina a causa di un inconveniente tecnico alla linea, come specificato da Rete Ferroviaria Italiana.

Coinvolti tra gli altri i treni 19341 (LA SPEZIA C.LE-PISA C.LE), 19332 (PISA C.LE-LA SPEZIA C.LE), 19343 (LA SPEZIA C.LE-PISA C.LE), 19347 (LA SPEZIA C.LE-PISA C.LE) che sono rimasti fermi tra le stazioni di Sarzana, Massa Centro e Forte dei Marmi per chi viaggia in direzione Toscana e Viareggio per chi cerca di raggiungere la Liguria.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com