Prosegue alla chiesa metodista di Via Da Passano la rassegna “Musica in Città”. Venerdì 27 giugno alle 21.00 è in programma “Satiesfashion”, concerto per pianoforte a quattro mani del Duo Frontini Porto, con i pianisti Ilaria Frontini e Paolo Porto. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Qua sotto il programma, di cui è grande protagonista, come inutibile dal titolo, Eric Satie:

Programma

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com