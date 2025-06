Il rap di Villa Andreino, in un disco il sogno di una nuova vita oltre “quei quattro metri quadri”

Parlano di padri assenti e di nostalgia delle madri, di infanzie diventate presto vite adulte sulla strada, delle etichette di una società che è l’altra faccia della medaglia di un sistema tritacarne che non rende facile avere una seconda occasione. Sono i brani rap dei ragazzi della casa circondariale della Spezia, frutto di un anno di laboratorio di produzione musicale svolto all’interno di un deposito riadattato a sala prove tra computer, mixer e microfoni. “Qua dentro si è fatta la scrittura dei brani, produzione musicale e infine la registrazione” spiega dice Danilo ‘Othavio’, rapper spezzino che ha seguito il progetto, ha spiegato i rudimenti della cultura hip hop nella sua manifestazione musicale e oggi ha guidato un’esibizione all’interno del cortile del carcere con il supporto dei tecnici di Radio Rogna.

“Il mondo dell’hip hop a livello culturale ha moltissimi strumenti che danno uno spazio di espressione gradito ai giovani e in grado di lanciare ponti tra le generazioni – dice Giuditta Nelli, coordinatrice dei progetti Music for Freedom, In&Out e Vasi Comunicanti per Arci Liguria -. Uno spazio di libertà per la comunicazione, l’espressione e anche la creazione del gruppo che qui dentro è cosa importante”. Music for Freedom, che ha un respiro europeo, è arrivato al terzo anno. “Un impegno importante che sarebbe stato impossibile senza la direzione della casa circondariale della Spezia e la collaborazione dell’istituto. Sin dall’inizio è nata una comunità di intenti che l’ha resa possibile. Far entrare le attrezzature è complesso ed è ancora più complesso trovare persone che si impegnino in maniera costante”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com