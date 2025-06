La Conca d’Oro cambia gestione dopo oltre mezzo secolo: Leonarda lascia ai fratelli Lupi

La storica gelateria Conca d’Oro di Via Vittorio Veneto cambia gestione. Dopo 53 anni di onorato servizio la mitica signora Leonarda lascia il testimone anzi il cono ad una coppia di giovani fratelli Tommaso e Tazio Lupi che, cosa di questi tempi non comune, hanno deciso di affrontare in prima persona una opportunità imprenditoriale che di certo richiede passione e sacrificio e competenza. In questo primo periodo di transizione troveranno il supporto non solo della ex titolare ma anche dei due genitori con i quali hanno pianificato l’avventura. Mamma Giordana farmacista e papà Omar, titolare di una nota autofficina nel tardo pomeriggio sono già dietro il bancone a servire le specialità della casa dai gelati artigianali alle torte e ad un buon caffè. Da come stanno andando le cose i due giovani sembrano in grado di supportare la sfida grazie sia all’esperienza nel settore dolciario fatta per anni lontano da casa che alla loro naturale empatia. Di certo la Leonarda sarà contenta di aver lasciato in buone mani il “suo” locale. In bocca al lupo!

