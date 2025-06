Laghezza: “Mercato doganale complesso, neutralità fondamentale”

“Mercato doganale complesso, neutralità fondamentale”. Così il Presidente della Laghezza spa Alessandro Laghezza commenta la crescente integrazione verticale nel settore della logistica e delle operazioni doganali e prosegue: “Quarant’anni di storia come broker doganale indipendente ci insegnano che la neutralità commerciale e la corretta gestione dei dati sono l’elemento essenziale della nostra attività. Le operazioni doganali contengono l’intera storia delle transazioni commerciali e non possono essere considerate alla stregua di una semplice Commodity. Sono un servizio sensibile, fiduciario che necessita di una gestione attenta, neutrale e dedicata. Grazie all’alto grado di professionalità dei nostri collaboratori, siamo l’unica realtà italiana che copre interamente il settore doganale, dalla risk analysis sino allo sdoganamento. Un processo fortemente digitalizzato all’interno del quale l’elemento umano resta centrale. Crediamo fortemente che questo sia il percorso giusto ed intendiamo valorizzare la nostra professionalità, indipendenza e neutralità come elementi fondanti del nostro presente e del nostro futuro”.

