Manutenzione programmata: chiusura temporanea degli ascensori pubblici il 25 giugno

Il Comune della Spezia informa che nella giornata di mercoledì 25 giugno gli ascensori pubblici che collegano Via Indipendenza a Via XX Settembre (ascensore verticale) e Via XX Settembre a Via XXVII Marzo (ascensore inclinato) resteranno temporaneamente chiusi per consentire la revisione semestrale degli impianti. In particolare, l’ascensore inclinato sarà fuori servizio dalle 8.30 alle 10.30, mentre l’ascensore verticale dalle 10.30 alle 13. Tali interventi rientrano nelle misure programmate volte a garantire la piena efficienza e la sicurezza degli impianti, nell’interesse di tutti gli utenti.

