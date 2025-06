Nasce “Nord Ovest Vibes”: Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano gemellate con il Piemonte

Presentazione in Regione Piemonte alla quale ha partecipato una delegazione composta dal vice sindaco di Finale Ligure Maura Firpo, dal vice sindaco di Loano Gianluigi Bocchio da Fabio Gallo de L’altoparlante e da Roberto Grossi, direttore artistico del Finale Music Festival, in rappresentanza del protocollo d’intesa per la promozione turistica, culturale ed enogastronomica siglato dai comuni di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano.

Alla presenza delle massime cariche istituzionali della Regione Piemonte, Maura Firpo e Gianluigi Bocchio hanno annunciato la nascita di “Nord Ovest Vibes”, progetto di interscambio culturale tra 12 comuni del territorio tra le province di Torino, Asti e Alessandria, aderenti alla Fondazione Monferrato On Stage, e le città di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano.

