“No alla guerra, no alle politiche di riarmo. Sì al disarmo e alla riconversione a uso civile delle spese militari”

Il Comitato Provinciale Unitario della Resistenza della Spezia assiste con sgomento all’allargamento della guerra che divampa in Medio Oriente e che rischia da un momento all’altro d estendersi a livello planetario.

All’orrore senza fine del massacro quotidiano della popolazione civile di Gaza, Israele ha aggiunto l’attacco militare all’Iran per impedirgli di sviluppare i programmi nucleari ad uso civile, con la motivazione che essi sono solo il preludio per dotare la Repubblica Islamica della bomba atomica, con cui verrebbe messa a rischio l’esistenza stessa dello Stato di Israele.

Dopo alcuni giorni di guerra, in cui agli attacchi israeliani è seguita la reazione iraniana, i cui missili hanno ripetutamente perforato lo scudo antiareo, dietro a cui gli israeliani si sentivano al sicuro, con una scelta improvvisa quanto scellerata, che ha infranto tutti i passaggi che le diplomazie stavano mettendo in atto per arrivare a una soluzione pacifica dello crisi, gli Stati Uniti, nella notte tra il 21 e il 22 giugno,sono intervenuti direttamente nel conflitto, dando inizio all’operazione Midnight Hammer, volta a distruggere tre installazioni nucleari iraniane, utilizzando a tal proposito 125 aerei decollati dal Missouri con bombe speciali per una missione che ha richiesto circa 18 ore di volo.

Quest’azione ha significato in primo luogo l’ingresso diretto degli Stati Uniti nel conflitto tra Israele e l’Iran e ha sancito l’irrilevanza del diritto internazionale, in quanto uno Stato – per giunta membro del Consiglio di Sicurezza dell’O.N.U – non si è trattenuto dal violare la sovranità di uno Stato, dichiarandogli, di fatto, guerra.

Cosa succederà ora nessuno può prevederlo con esattezza, ma di certo il rischio che il conflitto possa ulteriormente estendersi non appare un’ipotesi priva di fondamento.

Alla reazione iraniana, che verrà presumibilmente sviluppata sia attraverso misure convenzionali, sia attivando altre modalità che potrebbero comportare anche il ricorso al terrorismo internazionale, potrebbero seguire anche gli interventi di altri soggetti, che dispongono di tutte le risorse e le prerogative per farlo, a livello planetario.

È lecito perciò domandarsi cosa faranno la Russia, storica alleata dell’Iran, e la Cina, che ha l’assoluta necessità di preservare il proprio approvvigionamento energetico garantendosi le importazioni petrolifere provenienti non solo dalla Repubblica Islamica, ma anche dagli altri Paesi del Golfo, e che dunque vedrebbe minacciati i propri interessi dalla compromissione o addirittura dalla chiusura dello Stretto di Hormutz.

Senza contare gli interessi e la rilevanza degli altri Paesi dell’area B.R.I.C.S., la cui incidenza deve essere adeguatamente soppesata dell’Occidente, il cui limite principale continua ad essere l’autoreferenzialità, in virtù della quale gli Stati Uniti e i loro alleati europei continuano ostinatamente a ritenersi i gendarmi dell’ordine planetario.

L’unilateralismo è superato dalla storia e non voler riconoscere il multilateralismo potrebbe risultare esiziale non solo per l’Occidente, ma per le sorti dell’intero pianeta, vista la potenza degli armamenti di cui dispongono molti Paesi.

Appare allora evidente che se davvero si vorrà ricercare una soluzione di quella che Papa Francesco definì, con straordinaria efficacia, “La terza guerra mondiale a pezzi”, si dovrà ricorrere non a un’ulteriore corsa agli armamenti, su cui sembrano indirizzarsi sciaguratamente i Paesi Europei, sospinti in ordine sparso su questa strada dalla NATO, che tutto vuole meno che la costituzione di un esercito europeo, bensì alla via diplomatica, la sola percorribile, muovendo dalla postulazione del diritto dei Popoli all’autodeterminazione e al rispetto della sovranità nazionale di ciascuno.

