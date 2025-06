Nomina del comandante della Polizia locale, le domande del Pd al sindaco: “Risponda, è una sua responsabilità politica”

“Riteniamo doverose alcune precisazioni in merito alla ormai nota vicenda della nomina del comandante della Polizia locale. In primo luogo, contrariamente a quanto sostiene l’amministrazione, tutta la procedura messa in atto dal Comune della Spezia, a decorrere dal 2022, è illegittima. Sia la prima nomina, successiva alla revoca della procedura di mobilità e sulla quale è intervenuto il Consiglio di Stato, dichiarando illegittimi gli atti; sia la seconda nomina, avvenuta nell’ottobre 2022 e su cui la Corte di Appello di Genova ha recentemente espresso giudizio di illegittimità”. Lo affermano in una nota i consiglieri del gruppo consiliare del Partito democratico Viviana Cattani, Dino Falugiani, Andrea Frau, Martina Giannetti, Marco Raffaelli e Piera Sommovigo.

“È sufficiente leggere il dispositivo della Corte di Appello per capirlo: vengono dichiarate illegittime la nomina dell’attuale comandante, avvenuta sulla base di un decreto del sindaco nell’ottobre 2022, nonché l’ulteriore determinazione dirigenziale e il conseguente contratto di lavoro stipulato. Oggetto del giudizio è la procedura. Nessuno – sottolineano i consiglieri dem – ha disquisito sul possesso o meno di qualità in capo a chi, fino ad oggi, ha ricoperto il ruolo – che, anzi, è lui stesso vittima dell’improvvisazione dell’amministrazione. Ciò che vogliamo evidenziare è l’atteggiamento di un sindaco che, invece di accettare le indicazioni della Corte di Appello – la quale aveva invitato le parti a trovare un accordo, suggerendone modalità e termini – ha voluto caparbiamente ed in maniera sconsiderata andare avanti, con il risultato che ora la Polizia locale è priva di un comandante”.

