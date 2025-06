Ordinanza camper ad Albenga, la Federazione Campeggiatori: “Provvedimento discriminatorio e in contrasto col CdS”

Albenga. “Esprimiamo il nostro profondo dissenso e la nostra preoccupazione in merito all’ordinanza di giunta che vieta la sosta dei camper in alcune piazze e vie del Comune di Albenga, come riportato da innumerevoli organi di stampa”. Così Aurora Bogliolo, presidente della Federazione Campeggiatori Liguria, in una lettera inviata al sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, all’assessore al turismo Camilla Vio e all’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci, in merito ai “divieti anticamper” da giorni oggetto di discussione sul territorio ingauno.

La Ferazione ritiene che “tale provvedimento sia non solo discriminatorio nei confronti di una specifica categoria di turisti, ma anche in contrasto con le più recenti interpretazioni del Codice della Strada, che equiparano la sosta dei veicoli ricreazionali, quando non in assetto di campeggio, a quella di qualsiasi altro veicolo. È un luogo comune, purtroppo ancora diffuso, quello di considerare i camperisti come turisti ‘poveri’ o poco inclini a spendere sul territorio. Desideriamo smentire con forza questa percezione errata. I camperisti, infatti, rappresentano una realtà turistica in forte crescita, composta da persone e famiglie che amano viaggiare in libertà e che, pur usufruendo dei propri mezzi per l’alloggio, contribuiscono significativamente all’economia locale attraverso acquisti presso negozi, ristoranti, attività artigianali e l’utilizzo di servizi offerti sul territorio. Vietare loro la sosta significa precludere a molti commercianti e operatori turistici di Albenga una legittima opportunità di guadagno, senza alcun beneficio per la comunità”.

» leggi tutto su www.ivg.it