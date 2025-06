“Parole antiche per pensieri nuovi”, al via il 27 giugno la nuova rassegna a Palazzo Reale

Genova. Con Marco Ramazzotti, fra i massimi conoscitori dell’archeologia dell’Asia Occidentale e del Mediterraneo orientale antichi, venerdì 27 giugno 2025 alle ore 20.30 nel Salone da Ballo del Palazzo Reale di Genova (via Balbi 10), inizia la rassegna “Parole antiche per pensieri nuovi” dedicata al Mediterraneo.

Ramazzotti, docente all’Università la Sapienza di Roma, tiene la lectio magistralis “Dita rosate ai confini dell’Eurasia. Popoli del mare e Fenici sulle sponde del Mediterraneo orientale”, un territorio oggi al centro della cronaca, da sempre al centro della storia. Inizia così un percorso ideato da Sergio Maifredi, concepito per osservare il Mediterraneo da un altro punto di vista, cioè dalla sponda orientale in cui la nostra cultura affonda le sue radici. Un ribaltamento di prospettiva che proseguirà con gli altri quattro appuntamenti in programma fino al 19 settembre.

