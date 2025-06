Ponte di via Falcinello, residenti: “Scadenza di fine novembre farà la fine di quella di giugno?”

“Basta al rimpallo di responsabilità, Vogliamo risposte certe e scadenze reali”. Non accenna a placarsi la protesta di alcuni cittadini residenti in via Villefranche e dintorni, i quali da quasi un anno sono mobilitati per rappresentare disagi e difficoltà della popolazione. Hanno partecipato all’assemblea pubblica di sabato mattina alla bocciofila e non si sentono soddisfatti: “Basta al rimpallo di responsabilità. Minimizzare i ritardi, ignorare le promesse fatte l’anno scorso sulla fine lavori entro giugno, venire qui a parlare di date puramente indicative, di imprevisti, di cronoprogrammi presunti… tutto questo non è serio nei confronti di persone che vivono disagi quotidiani da quasi un anno. Il cantiere continua a essere ben poco frequentato. Gli esperti negano che ci siano carenze progettuali o esecutive, ma noi, numeri e calendario alla mano, siamo preoccupati: la scadenza del 28 novembre farà la fine di quella del 7 giugno? Nel frattempo la gestione del tutto è approssimativa: nessuna indicazione del nuovo percorso pedonale per chi viene da fuori, corse dell’autobus falcidiate dall’orario estivo, attività commerciali di vicinato ridotte allo stremo… convocarci il 21 giugno per spiegare che andrà tutto bene non può essere una soluzione: dov’erano l’amministrazione comunale, la consulta in questi mesi? Perché hanno aspettato finora prima di dare spiegazioni reali? Non ci dipingano come quelli contro le opere pubbliche. Noi siamo contenti che il ponte venga demolito e ricostruito in sicurezza, ma pretendiamo rispetto, chiarezza e tempi certi e ragionevoli”.

