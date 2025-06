Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Il Consiglio comunale di Recco ha approvato il nuovo regolamento per l’assegnazione e la gestione dei 24 alloggi di edilizia pubblica di via Milano e via Trieste. Un documento che, oltre a modernizzare, rende più eque le procedure di accesso, tenendo conto di criteri economici, sociali e familiari.

» leggi tutto su www.levantenews.it