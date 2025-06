Recco, nuovo regolamento per l’assegnazione delle case popolari di via Milano e via Trieste

Recco. Consiglio comunale di Recco ha approvato il nuovo regolamento per l’assegnazione e la gestione dei 24 alloggi di edilizia pubblica di via Milano e via Trieste. Un documento che, oltre a modernizzare, rende più eque le procedure di accesso, tenendo conto di criteri economici, sociali e familiari.

“Abbiamo definito un sistema basato su equità e trasparenza, che ci permetterà di sostenere le famiglie in difficoltà e premiare chi rispetta le regole. Abrogando il vecchio regolamento risalente al 1983, abbiamo introdotto un provvedimento più adatto all’attuale contesto sociale ed economico. La principale novità riguarda le procedure di formazione della graduatoria” sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai servizi sociali Davide Manerba.

