Riqualificazione spiaggia del Priamar a Savona, Schiappapietra: “Dispiace che il termine dell’avviso sia ad agosto, per noi mese di

Savona. “Abbiamo visto il progetto che è molto orientato a dare alla spiaggia un’organizzazione più ludico sportiva. E’ chiaro che stiamo parlando di un’area grossa e importante, lo sbocco immediato della città e in quanto tale va riqualificato. E’ importante che ci siano servizi adeguati”. Ad affermarlo è Enrico Schiappapietra, presidente regionale e provinciale del sindacato dei balneari Sib.

A inizio giugno il Comune di Savona aveva pubblicato l’avviso di interesse per la ricerca di operatori economici interessati alla riqualificazione e gestione della spiaggia antistante la fortezza del Priamar, e per la gestione in concessione pluriennale di un’area sportiva e di una spiaggia libera attrezzata.

