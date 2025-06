Sestri Levante, il Comune chiede finanziamenti al Viminale per 30 nuove telecamere

Sestri Levante. Trenta telecamere in più per un miglior monitoraggio del territorio. È questa l’intenzione dell’amministrazione comunale che ha approvato il progetto di fattibilità per l’installazione di nuovi impianti e presentato richiesta di finanziamento al ministero dell’Interno.

Le nuove ottiche saranno installate in via Bologna, nella zona artigianale di via Latiro, a Riva Trigoso (via Ponzerone, piazza della Croce Verde, via del Petronio, via monsignor Vattuone, via Aurelia), in via Terzi zona ospedale, in via Antica Romana Occidentale e Orientale, in via Baden Powell (controllo parcheggio bus turistici) e nelle pertinenze dei cimiteri cittadini.

