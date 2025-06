Sestri. Torna la navetta gratuita per le spiagge: servizio attivo dal 28 giugno

Dal Comune di Sestri Levante

Anche per l’estate 2025 l’Amministrazione comunale di Sestri Levante conferma la navetta gratuita da e per le spiagge, pensato per facilitare gli spostamenti in città, ridurre il traffico e l’impatto ambientale. Il servizio, circolare, partirà sabato 28 giugno e sarà attivo fino al 31 agosto, con tredici corse giornaliere in partenza ogni ora o ogni due ore, dalle 8.49 alle 23.49. Circa 60 mila euro è il costo versato, ad Amt che fornisce il servizio, dal Comune e dai titolari dei campeggi raggiunti dalla navetta. Confermato il percorso dell’anno scorso.

