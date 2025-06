Tpl spezzino in crisi, i sindacati in commissione: “Linee e tempi di percorrenza fermi agli anni ’80. Bisogna ammodernare il servizio”

Autobus pieni oltre la capienza, linee e tempi di percorrenza fermi agli anni ’80, turni massacranti per gli autisti, corsie preferenziali occupate da auto o monopattini, strade troppo strette per i mezzi e un sistema che, in generale, fatica a tenere il passo con l’esplosione del turismo.

Sono questi i temi emersi con forza durante la seduta della seconda commissione sul futuro del trasporto pubblico locale spezzino, che ha visto protagonisti rappresentanti sindacali e consiglieri comunali.

Ad aprire il confronto, presieduto da Matteo Basso, è stato Marco Raffaelli, che ha sottolineato come l’ultimo consiglio comunale sul tema non abbia portato risposte concrete, e come sia ormai urgente “riassestare” il trasporto pubblico in una città profondamente cambiata. “Ci sono autobus strapieni e altri vuoti – ha esordito – serve una nuova visione”.

