Un nuovo spirometro alla clinica San Michele donato dal Rotary Club Albenga

Albenga. Domenica 22 giugno il Rotary club Albenga ha donato uno spirometro alla clinica S. Michele di Albenga. La donazione è avvenuta in un evento aperto al pubblico nella splendida cornice del parco della Clinica.

E’ stata anche un’occasione per presentare alla cittadinanza il nuovo presidente del club, Luigi Scola, che succederà a Massimo Caratozzolo a partire dal prossimo 1° luglio.

Il prof. Nicola Nante ha ripercorso la storia della Clinica, fondata dai suoi genitori nel 1964, illustrando l’utilità che ha fornito nel tempo per il territorio ingauno e per la sanità ligure.

