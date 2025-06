Venerdì sera in Piazza Verdi il “Concerto del mare” con Fanfara del Comando Interregionale Marittimo e allievi del Conservatorio

In occasione della Golfo dei Poeti Cup, evento che celebra la vela e la cultura marinara nel Golfo della Spezia e che si protrarrà fino a domenica 29 giugno, l’amministrazione comunale della Spezia e il Comando Interregionale Marittimo Nord, in collaborazione con il conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia, il Teatro civico e la Lega Navale della Spezia, organizzano il “Concerto del Mare”, ch si terrà venerdì 27 giugno alle 21.15 in Piazza Verdi alla Spezia. Il vasto e diversificato programma presenterà una selezione di brani – dalla musica leggera a celebri arie d’opera, passando per note colonne sonore di film – attraverso la quale sarà possibile rievocare suggestioni e sentimenti legati al mare. Il concerto sarà tenuto dal complesso strumentale della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo diretto dal maestro 1° luogotenente Vito Ventre e formato da 21 elementi, che, per l’occasione, sarà eccezionalmente integrato da 15 giovanissimi strumentisti e da 7 cantanti lirici del conservatorio “Puccini”.

Presenteranno il capitano di corvetta Florinda Bruschi e Maria Cristina Sabatini.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazioni tramite botteghino del Teatro civico o all’indirizzo email marinanord.concerto@marina.difesa.it. L’afflusso dei cittadini prenotati sarà possibile dalle 20.45.

