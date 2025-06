Zoagli: palazzo di proprietà comunale abbandonato

Da Gian Giacomo Solari, capogruppo consigliare

In via Garibaldi a Zoagli difronte all’ingresso di Villa Vicini al civico 23 vi è un palazzo di cinque piani di proprietà comunale (lascito Vicini), con potenzialità di dieci signori appartamenti, è praticamente abbandonato, transenne a più riprese per cadute varie, i cui giardini sono incustoditi creando problemi alle abitazioni vicine, il giardino al secondo piano in via Garibaldi le cui piante sono a bosco e ostruiscono il passaggio dei pedoni in via Garibaldi, mentre il peggiore è quello del terzo piano che sfocia in via Mameli con arbusti di banane ed altro oltre alle erbacce, che oltre a denotare incuria e senso di abbandono portano topi ed altri animali in giro per la zona che ha diverse abitazioni densamente abitate, è una cosa vergognosa.

» leggi tutto su www.levantenews.it