A Follo il depuratore più moderno della provincia: “Migliore depurazione, meno consumo energetico”

Nuova vita per il depuratore biologico a fanghi attivi di Greti di Durasca, che serve Follo e le frazioni di Piana Battolla, Bertolino, Castello, Pradoni e parte di Sorbolo. Con un investimento finanziato dal servizio idrico integrato, ovvero le bollette degli utenti, il comune del primo entroterra ha visto una profonda ristrutturazione dell’impianto che sorge sulle rive del fiume Vara. “All’interno della linea acqua e della linea fanghi tutti i processi sono stati toccati. In più abbiamo creato un impianto di pretrattamento di reflui che arrivano su gomma che riteniamo fondamentale per tutto il territorio spezzino visto che ve ne sono solo due gestiti da Iren: Sillea e Follo. Servirà tutti gli spurghisti del territorio, sia quelli che lavorano per noi che i privati”, ha spiegato questa mattina Massimo Costa, amministratore delegato di Acam Acque a cavallo del taglio del nastro.

Gli scarichi delle acque nere in arrivo a valle subiscono prima la separazione di grossolano, sabbia, olii e grassi dalla parte liquida. Il refluo viene ulteriormente filtrato e infine consegnato a un nuovo ripartitore che lo distribuisce tra due vasche rispettivamente di 460 metri cubi e 1.000 metri cubi dove avviene il vero e proprio trattamento biologico. “Lavorano in parallelo, ma questa separazione ci dà modo di essere sempre efficienti anche nel caso di manutenzione di una delle vasche – aggiunge Costa -. La tecnologia è innovativa: si alternano la fase anossica e quella di ossigenazione in cicli, ottimizzati dal nostro personale, che permettono di migliorare la depurazione e il consumo energetico”.

