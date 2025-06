Alla Pietraia della Rocchetta eventi al tramonto e all’alba

Sono due le iniziative culturali dedicate alla valorizzazione del Parco Letterario “Percy Bysshe Shelley ed il Golfo dei Poeti”, situato nella suggestiva area verde della Rocchetta. Inaugurato nel 2024 ed inserito nella Rete Nazionale dei Parchi Letterari, il parco è divenuto in breve tempo un punto di riferimento per cittadini, visitatori e appassionati di letteratura, offrendo un itinerario immersivo tra natura e poesia nel cuore di uno dei paesaggi più amati dagli scrittori romantici. Il Parco, dedicato al grande poeta inglese Percy Bysshe Shelley, che visse e trasse ispirazione proprio dalla costa del Golfo dei Poeti, rappresenta un omaggio vivo e partecipato al nostro retaggio letterario internazionale. Il 29 giugno l’appuntamento è con “Tramonto in versi al Parco Letterario”. L’artista e poeta locale, esperto grecista, Angelo Tonelli, declamerà versi di Percy Shelly alla Pietraia della Rocchetta alle 19.30; mentre il 12 luglio, questa volta all’alba, alle 6, “Tracce di luce, musica e poesia all’alba”. L’appuntamento, che si terrà sempre alla Pietraia della Rocchetta, è curato da Roberto Alinghieri, attore spezzino, che declamerà versi accompagnato da Progetto Lunae, saxofono e chitarra. “Con questo programma – dichiara Lisa Saisi, assessore alla cultura del Comune di Lerici – intendiamo proseguire e rafforzare il lavoro di valorizzazione del nostro patrimonio immateriale. Il Parco Shelley è un ponte tra passato e futuro, tra paesaggio e parola scritta, tra Lerici e il mondo. In un tempo in cui c’è bisogno di bellezza, profondità e armonia, il nostro territorio si propone come uno spazio di ispirazione, riflessione e scoperta.” Tutte le attività saranno a ingresso libero. Per raggiungere il Parco Letterario, parcheggiare alla chiesa della Rocchetta e seguire le indicazioni bianco/azzurre.

