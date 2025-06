Allo Shotokan Karate Follo esami di graduazione per i giovani allievi

Tempo di esami per gli allievi dell’Asd Shotokan Karate Follo: nei giorni scorsi, nella Struttura Giuliano Ratti in piazza Garibaldi a Follo, si sono svolti gli esami di passaggio di kyu dei giovani allievi (dai più piccoli del corso di avviamento al karate al gruppo delle cinture colorate) guidati da Paolo Cozzani, maestro 6° dan e docente regionale, Adele Cozzani maestra 3° dan, e Gianni Domenichini, istruttore 4° dan. “Per noi e soprattutto per i nostri atleti – sottolineano i maestri – una grande soddisfazione. Abbiamo consolidato un bel gruppo che sta dimostrando interesse e passione per questa disciplina”. L’appuntamento con i corsi, aperti anche agli adulti, torna a settembre.

