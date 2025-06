Aumentano i giovani che lasciano la provincia per l’estero: alla Spezia incremento annuo del 44%. Cgil: “Serve un piano regionale per fermare l’esodo”

Anche la provincia della Spezia registra un preoccupante aumento del numero di giovani che decidono di lasciare la Liguria per cercare migliori opportunità all’estero. Nel 2024 sono stati 206 i ragazzi tra i 18 e i 39 anni emigrati dalla Spezia verso altri Paesi: il 9,7% del totale regionale, ma con un incremento annuo del +44%, il più alto tra tutte le province liguri. “Questo trend – dichiara Maurizio Calà, Segretario Generale della Cgil Liguria – è il sintomo di un malessere profondo del nostro tessuto economico, che non riesce a trattenere i giovani e a valorizzarne competenze e aspirazioni. In particolare, realtà come quella spezzina rischiano di svuotarsi ulteriormente di energie e futuro”. Nel complesso, nel 2024 sono stati 2.127 i giovani liguri a trasferirsi all’estero, con un aumento medio regionale del +23,4% rispetto al 2023. La provincia spezzina, pur rappresentando la quota minore, registra la crescita più marcata, segnale che l’emergenza è ormai trasversale a tutto il territorio regionale.

Secondo l’analisi curata da Marco De Silva, responsabile dell’Ufficio Economico Cgil Genova e Liguria, la Città Metropolitana di Genova ha registrato il maggior numero di partenze giovanili con 1.174 emigrati (pari al 55,2% del totale regionale, +12% sull’anno precedente). Seguono Imperia con 402 giovani emigrati (+39,6%) e Savona con 345 (+40,2%). Per Calà, l’emigrazione giovanile è una spia evidente “di un mercato del lavoro sempre più precario, con bassi salari e prospettive limitate, che spinge all’estero giovani preparati e qualificati”. “È urgente – conclude – un impegno concreto da parte di tutte le istituzioni, a partire dalla Regione, per costruire politiche mirate capaci di offrire stabilità, crescita e futuro, soprattutto nei territori più fragili come quello della Spezia”.

