Bper Rari Nantes Savona: arriva il centrovasca Andrea Condemi

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha raggiunto l’accordo, per la prossima stagione agonistica, con il centrovasca Andrea Condemi.

Andrea Condemi è nato a Catania il 27 febbraio 2001. Ha iniziato a giocare nella Blue Team dove è rimasto fino ai 14 anni. Quindi, è passato alla Nuoto Catania dove ha partecipato a due campionati di A2 conquistando una promozione e dove ha esordito in Serie A1. Si è poi trasferito all’Ortigia di Siracusa dove ha militato per 5 stagioni conquistando uno Scudetto con la squadra under 20 nel 2021 e partecipato ad una coppa dei campioni ed a quattro coppe Len. L’anno scorso ha giocato nella De Akker Bologna.

» leggi tutto su www.ivg.it