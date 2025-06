Camogli. Metti la commedia in genovese in Piazza Santuario del Boschetto: ritorna la Teatralnervi

Dagli organizzatori

Martedi 1 Luglio alle ore 21.00 presso la Piazza del Santuario del Boschetto di Camogli nell’ ambito dei Festeggiamenti per la Festa Patronale Nostra Signora del Boschetto la Compagnia Teatralnervi torna in scena con la commedia in lingua genovese ” Invexendo” Trama: Un marito fedelissimo di professione medico rimane vittima dell’esperimento di un collega che gli propina una pasticca altamente afrodisiaca, da lui inventata e denominata Invexendo. Il risultato è che il nostro eroe diventa un irresistibile dongiovanni e un mandrillo scatenato, pronto a buttarsi su tutte le donne che gli capitano a tiro. I guai iniziano quando il marito americano di una di queste “vittime” esige di rendere al dottore pan per focaccia. C’è una sola cosa da fare: inventarsi una moglie fittizia da mandare nelle braccia dell’americano e spedire la legittima consorte il più lontano possibile. Ma il destino fa sì che tutti si incontrino in un alberghetto a Torriglia…. Invexendo è una serie di irresistibili gag, di equivoci, qui pro quo, imbrogli e colpi di scena, un grande meccanismo comico che offre al contempo un’acuta osservazione critica dell’animo umano. Il ritmo pressante della storia si accompagna ai tempi comici incessanti degli interpreti per consegnare al pubblico due ore di sano e puro divertimento. 3 atti in lingua genovese di A. Risso e G . Solimano.

Con Roberto Tassino, Daniela Garbarino, Mario Bolognesi, Sergio Perelli, Giacomo Trucco, Marco Mazzone, Antonella Risso, Mariangela Colla, Valentina Izzo , Rita Cabona. Scene Paolo Guadagni, Sergio Perelli, Andrea Manella. Luci e Suoni Andrea Manella. Costumi Rita Cabona. Direttore di Sala Luciana Manella. Regia di Colla& Risso con l’ amichevole collaborazione di Mauro Pirovano.

» leggi tutto su www.levantenews.it