Nel rinnovato edificio dell’ex scuola XXI Luglio di Sarzana ci saranno anche spazi formativi dedicati alla cultura e ai giovani che vorranno approfondire le proprie conoscenze musicali. La conferma è arrivata questa mattina da parte del sindaco Cristina Ponzanelli a margine della conferenza stampa di presentazione della ventiseiesima edizione di “Sarzana Lirica Festival”.

“I lavori vanno avanti – ha affermato – i ponteggi sono stati estesi su tutta la struttura e si sta intervenendo anche sul tetto. A breve si vedrà un’importante accelerazione dovuta alla variante operativa che richiedeva un parere favorevole da parte della Soprintendenza che è finalmente arrivato. Il prossimo anno entreremo nuovamente nella XXI Luglio – ha sottolineato – e sarà realizzato anche il sogno di Fiammetta Gemmi di avere uno spazio dedicato ai talenti della lirica che la manifestazione ha saputo coltivare in tutti questi anni”.

I cantieri del primo lotto di rifunzionalizzazione dell’ex plesso scolastico, partiti ormai un anno fa, dovranno infatti essere conclusi entro il 2026. Una parte dell’edificio, chiuso dal 2006, sarà infatti convertita in struttura polifunzionale in grado di ospitare diverse attività, uffici pubblici, spazi per la formazione e ludico-creativo con annessa sala conferenze.

L’articolo Cantiere dell’ex XXI Luglio accelera, Ponzanelli: “Ci saranno spazi per la formazione culturale dei giovani” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com