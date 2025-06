Casarza: concerto all’alba a Bargone, guardando il mare

Dal Gruppo Caronte

Fa tanto caldo!

Che tu scelga camminare o la bici o altre attività immersa/0 nella natura, il Gruppo Caronte ti aspetta con percorsi unici tra mare, laghi, colline e montagne. Preparati a spingerti oltre, e a scoprire paesaggi che ripagano ogni sforzo.

Tra montagne spettacolari, specchi d’acqua fra colline verdi e spiagge segrete, il Gruppo Caronte ti regala emozioni autentiche, da vivere al tuo ritmo. Nell’ esperienza di 34 anni di itinerari turistici e musicali, la ricerca e la selezione dei paesaggi e delle note musicali fanno di ogni sentiero una promessa di meraviglia e di ricordi.

Il Gruppo Caronte, anche quest’anno, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Casarza Ligure e il Premio Letterario in onore di Umberto Fracchia, domenica 29 giugno 2025 alle ore 5,30 difronte al Mausoleo dedicato allo scrittore Fracchia, guardando il mare dal borgo Bargone, saluteremo il sole fra note classiche in un’aria contemporanea, scopriremo “ Back to Bach” – quando il pop copia la classica con brani di : Presly, Collins, Aphrodite’s, Child, Simon, Oesis, Muse ed altri…….proposti da strumenti acustici del Gruppo Caronte con arrangiamenti originali per violino, violoncello, pianoforte e voce rock

L’ ingresso è gratuito,

