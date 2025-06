Cerca di far entrare in carcere ovuli di cocaina, hashish e subotex: guai per un detenuto rientrato dal permesso premio

Aveva portato con sé, debitamente occultata in diversi ovuli poi ingeriti, della droga in carcere al rientro dal permesso premio ma il tentativo non è sfuggito agli attenti controlli della Polizia penitenziaria. È accaduto ieri nel carcere della Spezia e darne notizia è il Sindacato autonomo Polizia penitenziaria Sappe.

Vincenzo Tristaino, segretario per la Liguria del Sindacato autonomo Polizia penitenziaria Sappe, commenta: “Una proficua attività info-investigativa, condotta dal personale del Reparto di Polizia Penitenziaria della Spezia, ha indotto a presumere che un detenuto nordafricano che stava rientrando in carcere da permesso premio potesse introdurre sostanza stupefacente da spacciare poi all’interno dell’istituto. Ottenuta dall’Autorità giudiziaria l’autorizzazione all’invio al Pronto soccorso, i successivi accertamenti strumentali hanno dato esito positivo, confermando quanto sospettato dalla Polizia giudiziaria del reparto della Spezia. Il detenuto dopo il ricovero espelleva dieci ovuli contenente droga del tipo hashish, cocaina e subotex. L’uomo è stato dunque arrestato. Questo risultato è stato ottenuto grazie al monitoraggio dei poliziotti che lavorano all’interno delle sezioni detentive del carcere della Spezia che sono riusciti a contrastare il fenomeno dell’introduzione di sostanza stupefacente da parte di un detenuto che fruiva di un permesso premio”.

