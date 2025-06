Certificazione di genere, nei giorni scorsi in Camera di commercio un focus su aspetti normativi e culturali

Per iniziativa della consigliera provinciale di Parità della Spezia Eliana Bacchini si è tenuto nella Sala Marmori della Camera di commercio Riviere di Liguria della Spezia il convegno “La Certificazione di genere: aspetti normativi e culturali”, che ha ottenuto il patrocinio di Provincia della Spezia, Consulta provinciale femminile, consigliera regionale di Parit, Cna, Confesercenti , Confartigianato , Confindustria, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Dottori Commercialisti.

“La consigliera Bacchini introducendo la giornata ha sottolineato l’importanza della recente normativa che ha introdotto la Certificazione di genere; le aziende e gli enti pubblici o privati che si dotano della Certificazione di genere possono godere di vantaggi economici e sgravi fiscali – leggiamo nel resoconto dell’iniziativa -, ma soprattutto introducono modalità di vita e di lavoro improntate al rispetto delle diversità e alla valorizzazione della persona indipendentemente dal sesso di appartenenza. Per questo la Certificazione di genere assume un grande valore culturale e sociale e dovrebbe essere adottata dalla maggioranza delle aziende, mentre al momento sono soltanto 4 nella nostra provincia quelle che la hanno ottenuta. All’incontro ha portato il saluto augurale il presidente della Provincia e sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, che ha evidenziato l’importanza dei servizi e delle iniziative a favore della famiglia che gli enti locali devono mettere in atto (come asili nido, centri estivi, orari flessibili ecc.) per consentire soprattutto alle donne di svolgere con serenità il proprio lavoro senza dover ricorrere al part-time o addirittura a rinunciare a lavorare”.

“Marco Casarino, segretario generale della Cciaa, che ha ospitato l’evento – prosegue il resoconto dell’evento -, ha sottolineato come la parità di genere debba diventare un fatto non solo certificato ma anche esposto, raccontato, promosso all’esterno dall’impresa proprio per fare cultura e diffondere il più possibile le buone prassi. Un saluto e un augurio di buon lavoro è stato indirizzato ai presenti dal colonnello Vincenzo Giglio, comandante provinciale dei Carabinieri. È stata poi la volta di Renato Goretta, presidente di Gesta Srl, che ha illustrato la situazione occupazionale italiana e mondiale con riferimento particolare a quella femminile. Sotto il profilo tecnico ha poi tracciato il percorso che devono intraprendere le aziende e gli enti che intendono certificarsi, percorso dettato dal rispetto di parametri europei improntati alla reale parità nel lavoro”.

