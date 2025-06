Chiavari: ancora sul “no” al depuratore in colmata

Da Andrea Sanguineti, Comitato no al depuratore in colmata

L’ordine del giorno che presenterà l’amministrazione comunale di Chiavari al Consiglio Comunale dove si afferma che “l’area di colmata deve restare sottratta a impianti industriali o infrastrutturali di depurazione” è una vittoria storica per il nostro comitato e per tutti i chiavaresi che lo hanno supportato e sostenuto.Un vasto movimento di cittadini , con la perseveranza e la caparbietà di chi combatte una giusta battaglia ha costretto il Sindaco ad opporsi alla costruzione di una opera disastrosa.

L’amministrazione comunale anziché supportare la nostra azione ha cercato in questi anni di denigrare il Comitato in ogni possibile modo. Invece di preoccuparsi delle gravi criticità rilevate dai nostri tecnici , dalla difesa a mare al problema dei miasmi, si è impegnata con costanza non sul merito delle questioni ma nell’accusare il Comitato di fantomatici scopi politici.

In realtà il Comitato non ha mai preso posizioni politiche né tanto meno di partito ma è stato costantemente impegnato nello scongiurare lo sciagurato progetto. I cittadini chiavaresi lo hanno capito e hanno convintamente supportato l’azione del Comitato.

Ma ormai questa è acqua passata e dobbiamo voltare pagina.

Il Comitato ora sosterrà il Comune in Città Metropolitana per costruire le condizioni al fine di trovare soluzioni alternative per impianti più

piccoli e meno impattanti dal punto di vista ambientale ed economico.

La domanda che sorge spontanea è: il Comune di Chiavari non poteva opporsi prima al depuratore in colmata, come più volte richiesto in questi anni dal Comitato?

La risposta è ovviamente si, ma è stata necessaria la mobilitazione dei Chiavaresi è una sentenza del tar, per far cambiare opinione al Comune.

Speriamo che anche in questa occasione sia vero il detto”non è mai troppo tardi” .

Il Comitato continuerà la sua attività anche nei confronti di città metropolitana e della sua Sindaca Silvia Salis

