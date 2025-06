Il 2 luglio presidio a De Ferrari in difesa dei consultori pubblici: “No allo smantellamento”

Genova. Un presidio in piazza De Ferrari, mercoledì 2 luglio dalle 17.00 di fronte al palazzo della Regione Liguria, in difesa dei consultori familiari pubblici. È l’iniziativa lanciata dal sindacato Fials in occasione del 50esimo anno dalla nascita di un servizio che – rimarcano i promotori – costituisce “le fondamenta di una sanità pubblica e sostenibile nel 21esimo secolo“.

“I consultori familiari – ricorda la Fials – sono servizi sociosanitari con competenze multidisciplinari, determinanti per la promozione e la prevenzione nell’ambito della salute della donna, dell’età evolutiva, dell’adolescenza e delle relazioni di coppia e familiari. L’accesso è libero e gratuito, con garanzia di riservatezza. Nel corso degli anni sono stati ciclicamente bersaglio di attacchi politici e ideologici, con tentativi di ridimensionamento e di smantellamento“.

