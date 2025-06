In Liguria non emessi il 30% degli scontrini fiscali: le fiamme gialle intensificano i controlli serali

Genova. In Liguria non viene emesso circa il 30% degli scontrini fiscali. Una pessima abitudine, che gli esercizi commerciali praticano soprattutto nelle sere e nelle notti d’estate o comunque in presenza di grandi numeri di clienti. Il dato emerge a margine della conferenza stampa del comandante della Guardia di finanza della Regione Liguria Cristiano Zaccagnini in occasione della festa che celebra il 251° anniversario delle Fiamme gialle. Proprio per questo la guardia di finanza sta approntando un incremento dei controlli proprio su quegli esercizi commerciali (locali, bar, discoteche) che lavorano soprattutto la sera e la notte, soprattutto nel periodo estivo, tra movida e incremento delle presenze turistiche.

Tra le attività più rilevanti svolte nell’ultimo anno e mezzo, oltre alla nota inchiesta che ha decapitato i vertici della Regione Liguria, i controlli sugli appalti per il Pnrr, la maxi inchiesta sugli ecobonus, partita da un’inchiesta della Procura di Savona e poi estesa a tutta la Regione e, come sempre il traffico di sostanze stupefacenti, dove il porto di Genova in particolare continua a rappresentare lo snodo centrale.

