La trasmissione Sky Sport “Calciomercato – L’Originale” in diretta da Alassio tra stelle del calcio, alta cucina e un concerto sul molo

Alassio. Talenti del calcio insieme a quelli della cucina italiana nel mondo riuniti ad Alassio: giovedì 26 giugno alle ore 19 sulla terrazza del Diana Grand Hotel una serata firmata dalla maestria degli chef Enrico Derflingher – presente in alcuni ristoranti “Tristellati” Europei e sette volte nominato tra i primi dieci chef del mondo nella “Five Star Diamond Award as one of the World’s Best Chefs”, oltre a essere stato insignito nel 2024 ambasciatore della cucina italiana nel mondo – e Ciro D’Amico, chef executive del Diana Grand Hotel e del Ristorante Le Melograne all’interno del Resort & Spa Le Tre Vaselle di Lungarotti, su tutte le più importanti Guide Gastronomiche conosciute nel Mondo, oltre a essere Tre Forchette sulla Guida Michelin.

Questa speciale apertura di serata sulla terrazza del Diana Grand Hotel (Per informazioni e prenotazioni: tel. 0182642701) sarà in compagnia del cast dei talent e degli ospiti d’onore della trasmissione, che andrà in onda sempre dal Molo Bestoso alle ore 23. Giovedì 26 giugno gli ospiti intervistati sul palco come talenti liguri saranno Irene Caffa, ricercatrice UniGe in “Scienze tecniche dietetiche applicate” presso il Dipartimento di medicina interna e specialità mediche – DIMI, e insignita del premio “Fondazione Umberto Veronesi Award” per l’edizione 2024 e i talent Giancarlo Marocchi, Gianfranco Teotino, Mauro Tassotti e Massimo Marianella.

» leggi tutto su www.ivg.it