L’ex dirigente Rai Maffucci e il mentalista Busani protagonisti al castello di Riomaggiore

Doppio appuntamento venerdì 27 giugno al castello di Riomaggiore per “Castello di Parole”.

Alle 20.30 prende vita l’arena dei racconti televisivi con la presentazione di Samurai. Le avventure di un Forrest Gump della TV. Dietro le quinte del potere, nuovo titolo della collana «Fuoriscena», firmato da Mario Maffucci, già dirigente Rai ed ex direttore artistico di Sanremo; sue intuizioni il Fantastico di Adriano Celentano, la parodia dei Promessi Sposi con Marchesini-Lopez-Solenghi, o ancora la scoperta di Carlo Conti e il rilancio del Concertone del Primo Maggio. Maffucci e il giornalista del Messaggero Andrea Scarpa dialogheranno con Ornella d’Alessio, curatrice della rassegna “Castello di Parole”, e la sindaca Fabrizia Pecunia.

A seguire, alle 21.30 sulla terrazza panoramica del castello andrà in scena Mind Cabaret, spettacolo del mentalista Francesco Busani, che condurrà gli spettatori in un viaggio fra illusioni, lettura del pensiero e intriganti cortocircuiti fra scetticismo e fede nel paranormale. L’evento rientra nella seconda edizione di Riomanavola, rassegna teatrale promossa dalla Pro Loco Rimazu&Manaea in collaborazione con «Radici» e con il patrocinio del Comune di Riomaggiore.

«Riomanavola nasce per portare il teatro dove vive la comunità – spiega Sandro Tore, curatore della rassegna –. Con palchi mobili, letture itineranti e micro-eventi trasformiamo piazzette e cortili in focolai di storie. Mind Cabaret si inserisce in questo percorso, dimostrando che l’incanto può sbocciare ovunque ci siano ascolto e disponibilità a stupirsi».

«Dal racconto delle rivoluzioni televisive di Mario Maffucci al mentalismo di Francesco Busani, questa serata al castello testimonia la nostra idea di cultura – dichiara la sindaca Fabrizia Pecunia –; è intrecciando parola e meraviglia che rafforziamo l’identità di Riomaggiore e la apriamo a nuovi orizzonti di creatività e condivisione»

