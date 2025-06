Lutto in casa Spezia, muore a 51 anni l’ex Marcos Barlatay

E’ un giorno triste per lo Spezia Calcio. A soli 51 anni si è spento Marcos Barlatay, centrocampista argentino che giocò con la maglia bianca all’inizio degli anni Duemila. La notizia è stata diffusa nelle scorse ore dal Club Sportivo Baradero per il quale lavorava da alcuni anni.

Barlatay era arrivato in aquilotto da calciatore già maturo dopo una discreta carriera in patria con Independiente, Arsenal, Godoy Cruz, Gimnasia y Tiro, Huracan e Quilmes. Di doppio passaporto, fu acquistato dal club dell’allora presidente Angelo Zanoli nel 2011. Fece parte della squadra di Andrea Mandorlini che sfiorò la promozione in serie B, un gruppo mai dimenticato. Durante l’esperienza italiana subì un infortunio che lo costrinse al ritiro a soli trent’anni.

