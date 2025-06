Montefiori: “Ancora nessun intervento al Parco delle Pianazze, è ammissibile che rimanga chiuso?”

Andrea Montefiori esponente del Partito democratico della Spezia e consigliere comunale di minoranza torna sul tema del Parco delle Pianazze. “Sono trascorsi mesi – scrive -. È stato firmato da tempo il contratto con i nuovi gestori del parco delle Pianazze. Ad oggi nessun intervento. Erba alta, panchine rotte, giochi mancanti, spazzatura e cancelli chiusi. Il gestore sta agendo nel rispetto del contratto, è ammissibile che il parco rimanga chiuso? Pare che ad alcuni bambini che volevano entrare sia stato detto che i gestori “sono in ferie”. Nella variazione di bilancio approvata ieri sera sono state stanziate risorse per sostituire uno dei giochi mancanti: nessuno può pensare che questo sia il segno di una rinnovata attenzione verso il quartiere delle Pianazze. Un’amministrazione attenta al bene pubblico dovrebbe revocare il contratto di affidamento, le inadempienze sono evidenti e ingiustificabili. I cittadini non meritano il perdurare di una situazione che non può non essere definita di assoluto degrado”.

“Considerato quanto sopra il sottoscritto consigliere interpella il sindaco – conclude – per sapere quali siano i motivi che inducono la Giunta a tollerare il comportamento dei gestori, individuati ormai da quasi un anno ma totalmente assenti nella valorizzazione del parco, loro obbligo contrattuale e sapere perché il Comune non abbia agito in sostituzione per garantire, almeno, la pulizia e l’apertura dell’area”.

