Natale: “Ennesimo Cinque Terre Express saltato, Regione deve pretendere servizio immacolato”

“La Regione Liguria ha intenzione di fare qualcosa di fronte all’ennesimo Cinque Terre Express saltato? Oggi pomeriggio quello che doveva arrivare alla Spezia Centrale alle 16.05 è scomparso dai tabelloni in corsa, lasciando i passeggeri confusi sui binari, sotto il sole in attesa del successivo, peraltro a sua volta in ritardo di circa 20 minuti”. Lo denuncia in una nota Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito democratico.

“Turisti e pendolari si sono ritrovati a salire su un unico treno: in piedi, compressi, accaldati, nervosi per il ritardo e con la conseguenza dell’affollamento nelle stazioni di arrivo – conclude Natale -. La Regione Liguria deve pretendere dal gestore un servizio immacolato su una tratta che gli utenti pagano a peso d’oro da ormai due anni, che diventa un biglietto da visita per il nostro turismo e che garantisce ricavi importanti all’azienda. Basta con questi disservizi all’ordine del giorno”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com