Nel centenario del Palio del golfo, la Regata Fiorillo celebra il mare, la memoria e la passione sportiva

Nell’ambito delle celebrazioni per il 100° anniversario del Palio del Golfo della Spezia, la Regata Fiorillo, parte integrante della Golfo dei Poeti Sailing Week, si è distinta per intensità emotiva e significato, rendendo omaggio al mare e all’eroismo del Comandante Michele Fiorillo, a cui è intitolata. Giunta alla sua 58ª edizione, la regata rievoca ogni anno il sacrificio del Comandante Fiorillo, scomparso nel 1966 durante un atto di soccorso in mare. Per il coraggio dimostrato, gli fu conferita la Medaglia d’Oro al Valor di Marina. Il percorso della regata collega simbolicamente la Spezia a Marina di Carrara, luoghi cari alla sua memoria e alla tradizione velica ligure. L’edizione 2025 ha vissuto un momento particolarmente toccante nella sfilata delle imbarcazioni accanto all’Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina Militare, in un tributo sonoro e visivo che ha emozionato pubblico e partecipanti. Le sirene delle barche hanno riecheggiato nel Golfo come un grande abbraccio collettivo alla memoria. La regata si è articolata lungo tre percorsi, sapientemente disegnati da Attilio Cozzani, con il supporto operativo di Vincenzo De Meo, Roberto Taras e Francesco Tani. Fondamentale l’apporto del Circolo della Vela Erix, in particolare del vicepresidente Davide Sampiero, per il preciso posizionamento delle boe. La Regata Fiorillo 2025 si chiude con un abbraccio ideale tra generazioni, marinai, sportivi e appassionati. Un omaggio al mare, allo spirito della vela e alla memoria incrollabile del Comandante Michele Fiorillo: una bussola etica che continua a ispirare ogni vela spiegata nel Golfo dei Poeti.

