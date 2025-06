Piano d’Azione per l’Economia Sociale in Liguria, Alleanza delle Cooperative: “Per il mondo delle cooperative un traguardo fondamentale”

Liguria. “Accogliamo con grande entusiasmo l’approvazione all’unanimità del consiglio regionale dell’ordine del giorno che impegna la giunta a definire una roadmap di azioni concrete per promuovere l’economia sociale. Per il mondo della cooperazione un traguardo fondamentale che suggella l’impegno storico per una riqualificazione economica in forma redistributiva”. Lo dichiarano Mattia Rossi, presidente Legacoop Liguria e Anna Manca, presidente Confcooperative Liguria.

“La Liguria diventa così la prima regione ad approvare in consiglio un ordine del giorno che avvia un percorso concreto verso la composizione di un vero e proprio Piano d’Azione in questo ambito, permettendo così di ampliare le opportunità di collaborazione con l’Unione Europea, di sostenere i progetti che il mondo cooperativo ha già messo in campo da tempo, di favorire l’impegno per orientare l’economia tutta a incrementare politiche redistributive”.

